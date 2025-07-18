📸🎥 «Сити» стильно показал выездную форму после рекордной сделки с Puma. Комплект отсылает к далекому прошлому
«Манчестер Сити» продлил партнерство с Puma до сезона-2034/35. По контракту, рассчитанному на 10 лет, клуб будет получать 100 млн фунтов в год – это крупнейшая сделка в истории Премьер-лиги.
«Горожане» презентовали выездной комплект формы на сезон-2025/26. Основные цвета – черный и серебристый, форма отсылает к первой экипировке клуба 1884 года. Главной фишкой стали светоотражающие логотип и титульный спонсор.
Вот так футболка выглядит при естественном освещении:
Раздали стиля на фотосессии.
Впервые «горожане» наденут новый комплект 9 августа на товарищеский матч против «Палермо».
Как вам форма?
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Всё ясно: Холланд - гангста кайдзю