«Да это же Генри Кавилл». Болельщики в восторге от преображения Кайя Хавертца и сравнивают его с суперменом
Болельщики «Арсенала» бурно отреагировали в социальных сетях, увидев преображение Кая Хавертца перед новым сезоном.
На этой неделе игроки «Арсенала» вернулись к тренировкам, готовясь к предсезонному турне, которое пройдёт в Азии.
Болельщики в социальных сетях бурно отреагировали, увидев последние фотографии Хавертца.
«Между этими двумя фотографиями разница в два года, впечатляет, как Кай Хавертц изменился физически».
«Парень в форме».
«Этот сезон станет для него определяющим».
«Почему мне кажется, что Кай Хавертц будет в полном порядке в этом сезоне?»
«Да это же Генри Кавилл».
«Кай выглядит очень целеустремлённым… Трансфер Дьокереш сделает его сильнее».