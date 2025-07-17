«Да это же Генри Кавилл». Болельщики в восторге от преображения Кайя Хавертца и сравнивают его с суперменом

Болельщики «Арсенала» бурно отреагировали в социальных сетях, увидев преображение Кая Хавертца перед новым сезоном.

На этой неделе игроки «Арсенала» вернулись к тренировкам, готовясь к предсезонному турне, которое пройдёт в Азии.

Болельщики в социальных сетях бурно отреагировали, увидев последние фотографии Хавертца.

«Между этими двумя фотографиями разница в два года, впечатляет, как Кай Хавертц изменился физически».

«Парень в форме».

«Этот сезон станет для него определяющим».

«Почему мне кажется, что Кай Хавертц будет в полном порядке в этом сезоне?»

«Да это же Генри Кавилл».

«Кай выглядит очень целеустремлённым… Трансфер Дьокереш сделает его сильнее».