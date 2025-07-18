Министерство внутренних дел Великобритании составило отчет о преступлениях, связанных с футболом, в сезоне-2024/25. Правоохранительные органы Англии и Уэльса сообщают о 41 932 арестах на официальных матчах, за минувшую кампанию было выдано 685 постановлений о запрете на посещение футбольных мероприятий.

Чаще всего болельщиков задерживали за нарушение общественного порядка – это 32% от общего числа арестов. На беспорядки с применением насилия пришлось 22% арестов, еще 19% составили задержания за хранение запрещенных веществ.

Журналисты The Athletic прошерстили сводки МВД Великобритании и составили топ клубов АПЛ по задержаниям фанатов в сезоне-2024/25.

Главными нарушителями спокойствия оказались манкунианцы: лидер – «Ман Юнайтед» и 121 арестованный болельщик, а на втором месте расположился «Ман Сити» с 94 арестами. Замыкает тройку «Вест Хэм», в минувшей кампании полиция задержала 77 поклонников «молотобойцев».

Самыми законопослушными оказались болельщики «Борнмута», за сезон было арестовано всего семь фанатов клуба. Приятно отличились и поклонники «Брайтона» – 13 задержаний за минувшую кампанию.

Клубы АПЛ по арестам фанатов в сезоне-2024/25

Любопытно, что в сезоне-2023/24 тройка главных «хулиганов» была такой же, но в другом порядке: «Вест Хэм» (103 ареста), «МЮ» и «Сити» разделили второе место (по 88 арестов). «Молотобойцы» тогда обещали исправить ситуацию, получается, не обманули.

Если в сезоне-2023/24 футбольная преступность показала рост – на 14%, то в минувшей кампании динамика, к счастью, обратная – снижение на 11%, на 235 арестов меньше.

Почти все постановления о запрете на участие в футбольных мероприятиях касаются мужчин – 99,4% от общего числа. При этом 64% от общего числа лиц, получивших такой запрет, приходится на возрастную группу от 18 до 34 лет.

Так и нарисовался портрет футбольного преступника из Англии: 26-летний мужчина из Манчестера.