Бенитес назвал лучшего игрока, которого тренировал. Выбор тренера довольно неожиданный

64-летний Рафаэль Бенитес руководил лучшими командами Европы, а карьеру начал в далеком 1986 году в академии «Мадрида». Испанец стал гостем подкаста It Was What It Was, на котором его спросили о лучшем игроке, которого он тренировал.

Специалист, который не так давно потерял работу в «Сельте», внезапно назвал Стивена Джеррарда.

«Он лучший игрок, которого я когда-либо тренировал. Он был очень хорош с самого начала, когда мы только познакомились».

Затем Бенитеса спросили о разнице между Джеррардом и Роналду: «Вы тренировали Роналду. Вы считаете, что Стивен был лучшим игроком?».

«Да, с точки зрения большей целостности как игрока. У Стиви есть сила, он мог забивать голы, был хорош в воздухе, играл обеими ногами, мог пробить издалека, играть накоротке, исполнять штрафные, подачи, угловые, свободные удары».

«Защищался, если это было необходимо. У него была мощь, он хорошо тренировался и был большим профессионалом. Дело в том, что с самого начала он был полузащитником типа бокс-ту-бокс и мало-помалу стал понимать игру. У него был безграничный потенциал, и в дальнейшем он становился лучше с точки зрения позиции и принятия решений. Но он был великолепен с самого начала».