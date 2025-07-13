🥵 «Мне пришлось прилечь прямо на землю, потому что закружилась голова». Энцо считает, что в такую погоду, как в США, нельзя играть в футбол
Хавбек «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес признался, что его беспокоят погодные условия на клубном чемпионате мира в США.
«Честно, жара невероятная. На днях мне пришлось прилечь прямо на землю, потому что закружилась голова.
Играть при такой температуре очень опасно. Но и болельщикам очень трудно находиться на стадионе в такую погоду. Это может быть опасно даже дома..
Игра, скорость – все не то. Футбол становится очень медленным», – рассказал аргентинец в интервью BBC.
Напомним, следующим летом в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу. В финале клубного турнира 14 июля сыграют «ПСЖ» и «Челси».
Переносим?
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