🥵 «Мне пришлось прилечь прямо на землю, потому что закружилась голова». Энцо считает, что в такую погоду, как в США, нельзя играть в футбол

Хавбек «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес признался, что его беспокоят погодные условия на клубном чемпионате мира в США.

«Честно, жара невероятная. На днях мне пришлось прилечь прямо на землю, потому что закружилась голова.

Играть при такой температуре очень опасно. Но и болельщикам очень трудно находиться на стадионе в такую погоду. Это может быть опасно даже дома..

Игра, скорость – все не то. Футбол становится очень медленным», – рассказал аргентинец в интервью BBC.

Напомним, следующим летом в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу. В финале клубного турнира 14 июля сыграют «ПСЖ» и «Челси».

Переносим?