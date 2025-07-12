🤖 Сборная лучших игроков XXI века по версии нейросети. Есть много вопросов

Можно ли убрать человеческий фактор при составлении символической команды футболистов и получить достойный результат? Ведь часто статистики и списка трофеев мало, чтобы в полной мере передать значимость игрока.

Портал OneFootball задался таким вопросом и попросил нейросеть собрать команду лучших футболистов XXI века.

В сборную лучших в нашем столетии по мнению ИИ должны войти Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Кафу, Андрес Иньеста, Хави, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду, Роналдо Назарио и Лионель Месси.

Сборная лучших игроков XXI века от ИИ

У болельщиков, конечно, нашлись вопросы к выбору искусственного интеллекта:

💭 «Не включить сюда Нойера – это как не включить сюда Месси. Почему это так сложно понять, ведь на 100% ясно, что Нойер – GOAT. Даже Буффон это понимает».

💭 «Ван Дейк? Это шутка какая-то, видимо».

💭 «А где Роберто Карлос и Роналдиньо».

💭 «ИИ будто ребенок, который родился в 2004-м и начал смотреть футбол только в 2011-м».

💭 «Где Серджи Бускетс?»

💭 «Нойер сильнее Буффона, но это мое мнение. Буффон классно отражал удары, но Нойер переосмыслил эту позицию, теперь всем вратарям обязательно играть ногами и обыгрывать соперников».

💭 «Ван Дейк не стоит даже бутсы Тиаго Силвы, которого тут нет».

💭 «Здесь должны быть Нойер и Марсело, про Хави и Модрича еще можно было бы поспорить».

Приз за лучший комментарий: «Буффон – лучший вратарь? Тогда выходит, что Андре Онана играет в баскетбол».

А как вам сборная от ИИ? Каких игроков выбрали бы вы?