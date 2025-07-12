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🤖 Сборная лучших игроков XXI века по версии нейросети. Есть много вопросов

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Можно ли убрать человеческий фактор при составлении символической команды футболистов и получить достойный результат? Ведь часто статистики и списка трофеев мало, чтобы в полной мере передать значимость игрока. 

Портал OneFootball задался таким вопросом и попросил нейросеть собрать команду лучших футболистов XXI века.

В сборную лучших в нашем столетии по мнению ИИ должны войти Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Кафу, Андрес Иньеста, Хави, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду, Роналдо Назарио и Лионель Месси.

Сборная лучших игроков XXI века от ИИ

У болельщиков, конечно, нашлись вопросы к выбору искусственного интеллекта:

💭 «Не включить сюда Нойера – это как не включить сюда Месси. Почему это так сложно понять, ведь на 100% ясно, что Нойер – GOAT. Даже Буффон это понимает».

💭 «Ван Дейк? Это шутка какая-то, видимо».

💭 «А где Роберто Карлос и Роналдиньо».

💭 «ИИ будто ребенок, который родился в 2004-м и начал смотреть футбол только в 2011-м».

💭 «Где Серджи Бускетс?»

💭 «Нойер сильнее Буффона, но это мое мнение. Буффон классно отражал удары, но Нойер переосмыслил эту позицию, теперь всем вратарям обязательно играть ногами и обыгрывать соперников».

💭 «Ван Дейк не стоит даже бутсы Тиаго Силвы, которого тут нет».

💭 «Здесь должны быть Нойер и Марсело, про Хави и Модрича еще можно было бы поспорить».

Приз за лучший комментарий: «Буффон – лучший вратарь? Тогда выходит, что Андре Онана играет в баскетбол».

А как вам сборная от ИИ? Каких игроков выбрали бы вы? 

logoКриштиану Роналду
logoРеал Мадрид
logoЮвентус
logoРоналдо
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoАндрес Иньеста
logoХави
logoЗинедин Зидан
logoФилипп Лам
logoБавария
logoСерхио Рамос
logoВирджил ван Дейк
logoЛиверпуль
logoКафу
logoДжанлуиджи Буффон
Клубы
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
logoМануэль Нойер
logoСерджи Бускетс
logoТиаго Силва
logoМарсело
logoЛука Модрич
logoАндре Онана