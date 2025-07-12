Пресс-аккаунт «Золотого мяча» поздравил с днем рождения обладателя премии Сократеса-2023. То есть Винисиуса 🤣

Как жестока бывает судьба, вы не знаете, если никогда не были Винисиусом. Во всяком случае, кажется, что именно так считает бразилец.

Ну ладно, троллить его не будем – мы же пресс-служба «Золотого мяча».

Вам не показалось, они сделали это на полном серьезе:

«Поздравляем с днем рождения победителя премии «Сократес» 2023 года, Винисиуса-жуниора!»

Фанатам плохо.

💭 «Почему это выглядит как троллинг?»

💭 «Я вспомнил все видео, где он плачет».

💭 «Он развалился с тех пор, как вы отдали приз Родри».

💭 «Кто-то еще помнит такого футболиста?»

Уточним, Винисиус получил премию Сократеса за вклад в борьбу с расизмом и продвижение образовательных инициатив в Бразилии. «Золотой мяч».