«Реал» страдает от травм на старте сезона. Аж 9 за месяц

Катастрофа!

Грустные новости из «Реала»: на три месяца вылетел Браим Диас. У него повреждение длинной отводящей мышцы правой ноги.

Прошел только месяц сезона – и шесть официальных матчей. Но у «Мадрида» уже девять травм разной степени сложности.

У «Реала» 9 травм за месяц

Все плохо.

Проблемы у Анчелотти начались еще до старта сезона. За несколько дней до матча за Суперкубок Европы против «Аталанты» кресты порвал Жоан Мартинес – 16-летний центральный защитник, на которого в этом году, по данным Marca и As, рассчитывали в первой команде.

На предматчевой тренировке на полтора месяца вылетел Эдуардо Камавинга – растяжение связки левого колена. Через десять дней «Реал» на месяц потерял Джуда Беллингема – повреждение подошвенной мышцы правой ноги.

Дальше по очереди выбыли Дани Себальос, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Эдер Милитао. Теперь к списку травмированных присоединился еще и Браим.

Менди с Милитао уже восстановились и сыграли с «Сосьедадом», но, возможно, Эдеру снова придется взять паузу. Перед «Штутгартом» он не тренировался с командой.

Возвращение Беллингема и Тчуамени обещают уже в ближайшее время.

От травм страдает не только первая команда – травмируются и игроки «Кастильи». Полузащитник Сезар Паласиос порвал кресты в матче предсезонки с «Миланом», а центральный защитник Хакобо Рамон успел лишь сфоткаться с Суперкубком – а потом выбыл из-за мышечной травмы на пару недель.

В прошлом году у «Мадрида» уже была эпидемия травм

Перенесемся в прошлое. Тогда у «Реала» было не меньше (а, возможно, даже больше) проблем:

● Куртуа и Милитао порвали кресты в августе 2023-го и выбыли почти на весь сезон.

● Винисиус, Карвахаль и Менди пропустили несколько матчей из-за мелких повреждений в сентябре и не вышли в основе на дерби против «Атлетико» (единственный проигрыш «Мадрида» в Ла Лиге за весь сезон).

Но настоящий кошмар ждал Анчелотти в ноябре. Тогда из-за травм у «Реала» одновременно не было Кепы, Куртуа, Милитао, Карвахаля, Тчуамени, Камавинга, Винисиуса, Модрича и Беллингема. Девять игроков первой команды.

Последний серьезный удар пришелся на декабрь, когда случилась очередная травма крестов – у Алабы. С этого момента и до конца сезона у «Реала» больше не было града травм или очень серьезных повреждений, хоть и отдельные игроки пропускали несколько матчей.

Анчелотти предоставит отпуск игрокам по ходу сезона. Поможет ли?

Во время турне по США Анчелотти уже предупреждал, что в новом сезоне «Реалу» будет непросто:

«Пока не знаю, как оптимально подготовить команду к сезону. Многие вернутся только за 4-5 дней до первого официального матча, и даже это рано – у них был очень длинный сезон, потом они играли за сборные. Времени на отдых практически нет, календарь матчей стал просто безумным. Из-за такого количества игр мы все чаще будем сталкиваться с травмами, количество серьезных повреждений тоже увеличится. Игр чересчур много, нужно что-то менять».

Уже после начала сезона Карло объявил о решении защитить отдельных игроков от перегрузок, предоставив им отдых по ходу сезона:

«Это единственный способ. Раз ФИФА и УЕФА не заботятся об игроках, у нас нет другого выбора. Мы дадим дополнительный отдых по ходу сезона игрокам из сборных. Они будут пропускать матчи, чтобы полноценно отдохнуть и снизить риск травм. Оценим всех индивидуально: возможно, в октябре после сборных отдохнут Винисиус и Родриго, а в ноябре – Вальверде и Рюдигер. Посмотрим».

Позже As дополнил, что речь не только о матчах – игроки по 7-10 дней не будут даже тренироваться с командой. Им предпишут только легкие упражнения для поддержания формы.

Фото: East News /Giacomo Cosua / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Irina R. Hipolito, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency, IMAGO/Magma / PRESSIN/Global Look Press