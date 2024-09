В 2001 году FourFourTwo составил список 100 лучших молодых игроков мира. Сейчас многие позиции выглядят абсурдно

В далеком 2001 году популярный журнал FourFourTwo составил список 100 лучших молодых футболистов мира. С тех пор прошло два десятилетия и теперь еще более интересно взглянуть, как сложилась судьба тех игроков.

На тот момент Луиш Фигу был действующим обладателем «Золотого мяча», а звездами футбола считались Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и Тьерри Анри. Впрочем, они уже были старше нужного нам возраста.

Будущий обладатель «Золотого мяча» Кака, который играл в тот момент за «Сан-Паулу», занял только 95-е место, а тогда еще игрок «Байера» Димитар Бербатов − 82-е.

Игроки Football Manager найдут одно очень знакомое имя вундеркинда «Миллуолла» Черно Самба − он стал лишь 71-м, причем на семь позиций выше, чем Майкл Эссьен из «Бастии».

Жереми Алиадьер из «Арсенала» − 52-й, а будущая легенда сборной США Лэндон Донован на четыре места ниже. Культовые игроки АПЛ Нико Кранчар и Мидо не вошли в число 40 лучших − 41 и 45 места.

Первая будущая легенда − Златан Ибрагимович из «Аякса» − занял 35 место. Джермейн Дефо из «Вест Хэма», Арьен Роббен из «ПСВ» и Рикарду Куарежма − 30-е, 27-е и 24-е места.

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста стал двадцатым, что было бы неплохо, если бы на четырнадцатом не оказался юный игрок «Ливерпуля» Джон Уэлш. Большую часть карьеры он провел в Д3 и Д4 Англии.

Чем интересна десятка лучших? В нее попали игроки, многие из которых построили довольно средние карьеры. Но есть и обратные примеры.

На девятом месте − форвард «Ливерпуля» Антони Ле Таллек, а на седьмом − его двоюродный брат Флоран Синама-Понголь. Шестым стал Рафаэл ван дер Варт, а пятым − восходящая звезда «Арсенала» Джермейн Пеннант. Деревянная «медаль» у Фернандо Торреса, который тогда был в «Атлетико».

С тройкой лучших у Four Four Two получилось довольно слабо. Третье место − Леандро Бонфим из «ПСВ», который почти всю карьеру отыграл в Бразилии. Второе у Андреса Д'Алессандро − был хорош в «Портсмуте», но больше играл в Южной Америке.

Лучшим же назвали Джибриля Сиссе. У француза была довольно яркая карьера, он играл за топовые команды, побеждал в Лиге чемпионов, но как будто бы мог раскрыться лучше. По крайней мере, в списке были более достойные кандидаты на первую строку.

Кстати, в списке нашлось место для нескольких игроков из Беларуси и России: Александр Глеб получил сотую позицию, а Марат Измайлов − 32-ю.

Вот как выглядит весь топ-100 лучших молодых игроков мира по версии FourFourTwo за 2001 год: