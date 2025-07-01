Чемпионат мира среди клубов – последний турнир Томаса Мюллера в футболке «Баварии». Мюнхенцы не предложили легенде новый контракт, совсем скоро он станет свободным агентом, но пока неизвестно, где немец продолжит карьеру. Если верить сообщением в прессе, раумдойтер переберется в МЛС.

Всю карьеру Мюллер провел в «Баварии», но, как оказалось, он мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Томас дал интервью Кейт Абдо, журналистка спросила, хотел ли немец попробовать себя в другой лиге. Мюллер ответил честно:

«Да, я думал об этом. Были моменты, когда я думал: «Ладно, может, было бы неплохо пережить этот опыт».

Когда Кейт спросила, пытался ли «Ман Юнайтед» привлечь Томаса, он ответил:

«Много раз… О, или ты имеешь в виду сейчас? Нет, нет, нет. Я не подхожу им, а они не тот клуб, который подходит мне. Они хотят повеселиться, и я тоже хочу повеселиться, так что мы не подходим друг другу!»

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