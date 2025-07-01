«ПСЖ» на пути к победному финалу Лиги чемпионов оставил за бортом турнира «Ливерпуль», на стадии 1/8 в ответной встрече мерсисайдцы оказались слабее в серии послематчевых пенальти.

Алексис Мак Аллистер на интервью у Куна Агуэро вспомнил, как непросто ему пришлось против Усмана Дембеле:

«Дембеле был в невероятной форме. Прошло 5 или 10 минут от начала игры, в одном из эпизодов мы с Дембеле боролись за мяч, он смог пробросить мне его между ног.

А после, когда игру остановили, он подошел ко мне и сказал: «Брат, в следующий раз не нужно выбрасываться так резко». А я ему на это отвечаю: «Не переживай, в следующий раз я сразу дам тебе в колено».

Но дело вот в чем: в тот вечер я так и не смог догнать его!»

Да, это жестко.

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