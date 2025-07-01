🥵 Тебас снова кошмарит «Барсу» – сказал, что зарегистрировать Уильямса не получится

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь испортил настроение фанатам «Барселоны».

«На сегодняшний день «Барселона» не может зарегистрировать Нико Уильямса», – заключил глава высшего испанского дивизиона.

Соцсети задымились.

💭 «Всегда говорит о «Барселоне». Президент Ла Лиги, который открыто заявил, что он фанат «Реала». Никого не удивляет, что он лично пытается саботировать «Барсу».

💭 «Бавария» должна его украсть».

💭 «Этот чертов идиот всегда скрывается в тени, но готов испортить настроение. Тебас действительно просыпается каждый день со словами: «Как я могу заставить «Барсу» страдать сегодня?»

💭 «Представьте, что президент Ла Лиги выпускает подобное заявление в начале трансферного окна. Бесстыдный…»

💭 «Почему он каждый раз об этом говорит?»