Бабаев о лимите в РПЛ: «Хотелось, чтобы клубы и лига получили право голоса. Мы могли бы поделиться экспертизой, торопиться не очень правильно»

Роман Бабаев оценил ситуацию с возможным сокращением лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Мне хотелось бы, конечно, открытого диалога. Мне кажется, мы могли бы поделиться экспертизой.

Мы не говорим о том, что лимит не нужен. Мы говорим о том, что надо все проанализировать, взвесить и принять правильное решение.

Торопиться в этом вопросе, на мой взгляд, не очень правильно. И мне хотелось бы, чтобы право голоса получили и клубы, и лига», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев .