Бабаев о лимите в РПЛ: «Хотелось, чтобы клубы и лига получили право голоса. Мы могли бы поделиться экспертизой, торопиться не очень правильно»
Роман Бабаев оценил ситуацию с возможным сокращением лимита на легионеров в РПЛ.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.
«Мне хотелось бы, конечно, открытого диалога. Мне кажется, мы могли бы поделиться экспертизой.
Мы не говорим о том, что лимит не нужен. Мы говорим о том, что надо все проанализировать, взвесить и принять правильное решение.
Торопиться в этом вопросе, на мой взгляд, не очень правильно. И мне хотелось бы, чтобы право голоса получили и клубы, и лига», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Увольнять ли Семака?41734 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости