Гасилин о Морено в «Сочи»: «Не представляю, чтобы нашему тренеру в зарубежном чемпионате давали столько шансов. Нужно дать поработать нашему специалисту»

Алексей Гасилин критически оценил работу Роберта Морено в «Сочи».

Команда под руководством испанского специалиста набрала 1 очко в 6 матчах сезона Мир РПЛ.

«Я уже давно здесь сигнализирую, что все возможные нити Роберт Морено потерял еще в прошлом сезоне.

Я не представляю, чтобы нашему тренеру в зарубежном чемпионате давали столько шансов.

Зачем давать Морено столько шансов? Он не управляет командой. Они набрали одно очко в матче с «Динамо», где они должны были проиграть.

Здесь нет идеи, нет тренерской команды. Они пропустили 17 мячей. Морено хочет играть в привлекательный футбол низом, но он у него не получается.

И самое главное – нет результата. Мое мнение, что на паузу на игры сборных уже нужно дать поработать нашему специалисту», – сказал бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин.