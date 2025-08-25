Гасилин о Морено в «Сочи»: «Не представляю, чтобы нашему тренеру в зарубежном чемпионате давали столько шансов. Нужно дать поработать нашему специалисту»
Алексей Гасилин критически оценил работу Роберта Морено в «Сочи».
Команда под руководством испанского специалиста набрала 1 очко в 6 матчах сезона Мир РПЛ.
«Я уже давно здесь сигнализирую, что все возможные нити Роберт Морено потерял еще в прошлом сезоне.
Я не представляю, чтобы нашему тренеру в зарубежном чемпионате давали столько шансов.
Зачем давать Морено столько шансов? Он не управляет командой. Они набрали одно очко в матче с «Динамо», где они должны были проиграть.
Здесь нет идеи, нет тренерской команды. Они пропустили 17 мячей. Морено хочет играть в привлекательный футбол низом, но он у него не получается.
И самое главное – нет результата. Мое мнение, что на паузу на игры сборных уже нужно дать поработать нашему специалисту», – сказал бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин.
Увольнять ли Семака?43462 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости