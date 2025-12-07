  • Спортс
  • Лионель Месси: «Мы чемпионы МЛС! Мечтал об этом дне. Спасибо Бускетсу и Альбе за то, что присоединились ко мне в этом приключении»
47

Лионель Месси: «Мы чемпионы МЛС! Мечтал об этом дне. Спасибо Бускетсу и Альбе за то, что присоединились ко мне в этом приключении»

Лионель Месси прокомментировал победу «Интер Майами» в МЛС.

«Мы – чемпионы МЛС! 🏆🙌😃

С самого приезда в Майами я мечтал об этом дне. Постепенно мы росли, совершенствовались и строили нечто особенное, пока не достигли чемпионства. Спасибо семье и всем болельщикам за поддержку, команде, персоналу и руководству «Интер Майами» – за их амбиции и упорный труд.

Спасибо Бускетсу и Жорди Альбе за то, что присоединились ко мне в этом приключении и вот так его завершили. Очень рад разделить его с вами», – написал Месси в соцсетях.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Лионеля Месси
