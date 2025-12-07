Месси о победе «Интер Майами» в Кубке МЛС: «Мы должны наслаждаться этим. Нам повезло играть финал дома»
Месси: «Интер Майами» должен наслаждаться победой в Кубке МЛС.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси оценил победу над «Ванкувером» (3:1) в финале Кубка МЛС. Флоридцы впервые в истории выиграли плей-офф.
«Прекрасный, эмоциональный момент для нас, для жителей Майами – достичь цели в МЛС. Это совсем новый клуб. Ранее [в прошлом сезоне] нам посчастливилось выиграть титул [регулярный чемпионат], но настоящая цель была – выиграть МЛС и оказаться на вершине американской лиги, и, к счастью, мы ее достигли.
Нам повезло играть [финал] дома, это огромная радость для людей, так что мы должны наслаждаться этим», – сказал Месси.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
