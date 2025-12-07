Месси признан MVP Кубка МЛС. Форвард «Интер Майами» побил рекорд по голевым действиям (15) в одном плей-офф
Месси признан MVP Кубка МЛС-2025.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан самым ценным игроком прошедшего Кубка МЛС.
38-летний аргентинец сделал две голевые передачи в финальном матче с «Ванкувер Уайткэпс» (3:1), побив рекорд по результативным действиям (6+9) в одном плей-офф.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт МЛС
