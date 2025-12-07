Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й

ЦСКА остался в меньшинстве против «Краснодара».

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча с «Краснодаром » (1:3, второй тайм). Бразилец в верховой борьбе ударил Жоау Батчи в затылок.

Первую карточку судья Кирилл Левников показал Мойзесу в 1-м тайме за фол на Джоне Кордобе .

Спустя пару минут после удаления у ЦСКА Батчи забил третий гол «Краснодара» в матче.