Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
ЦСКА остался в меньшинстве против «Краснодара».
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча с «Краснодаром» (1:3, второй тайм). Бразилец в верховой борьбе ударил Жоау Батчи в затылок.
Первую карточку судья Кирилл Левников показал Мойзесу в 1-м тайме за фол на Джоне Кордобе.
Спустя пару минут после удаления у ЦСКА Батчи забил третий гол «Краснодара» в матче.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
