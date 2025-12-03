У «Ман Сити» 4 победы в 5 последних матчах АПЛ

«Манчестер Сити » выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ.

Во вторник «горожане» обыграли «Фулхэм » со счетом 5:4 в матче 14-го тура Премьер-лиги.

В 5 последних матчах чемпионата команда Пепа Гвардиолы одержала 4 победы и уступила лишь «Ньюкаслу » (1:2).

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ , на два очка отставая от «Арсенала», имеющего матч в запасе. 6 декабря «горожане» сыграют с «Сандерлендом».