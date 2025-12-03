У «Ман Сити» 4 победы в 5 последних матчах АПЛ
«Манчестер Сити» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ.
Во вторник «горожане» обыграли «Фулхэм» со счетом 5:4 в матче 14-го тура Премьер-лиги.
В 5 последних матчах чемпионата команда Пепа Гвардиолы одержала 4 победы и уступила лишь «Ньюкаслу» (1:2).
«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, на два очка отставая от «Арсенала», имеющего матч в запасе. 6 декабря «горожане» сыграют с «Сандерлендом».
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости