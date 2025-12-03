Бурруль о фоле Мартина на Симеоне: «Я бы тоже дал желтую, явной возможности забить не было»

Экс-судья Бурруль: желтая Мартину – верное решение.

Альфонсо Перес Бурруль поддержал решение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа не удалять Жерара Мартина за фол на Джулиано Симеоне в матче между «Барселоной» и «Атлетико ».

«Пограничная ситуация, но я бы тоже показал желтую карточку, как и судья.

Все произошло неподалеку от штрафной площади, явной возможности забить гол не было», – сказал экс-рефери.

