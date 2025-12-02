Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
Черчесов о «Спартаке»: на всех позициях игроки высокого уровня.
Станислав Черчесов назвал соперника, к которому сложнее всего подготовиться.
«Я бы сказал, что к «Спартаку». На всех позициях, особенно в атаке, у них есть игроки высокого уровня с качеством, техникой и скоростью. При этом заранее не знаешь, кто из них выйдет на поле. Бонгонда или Солари? Гарсия или Угальде? Маркиньос или еще кто-то? Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут.
Надеюсь, на меня не обидятся в «Зените», но есть вещи, которые легче прогнозировать, есть те, что сложнее. Взаимозаменяемость у «Спартака» высокая», – сказал главный тренер «Ахмата».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
