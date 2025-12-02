Алонсо перед матчем с «Атлетиком»: «Отличная возможность прервать серию потерь очков на выезде. «Реал» под давлением, предстоящая работа требует усилий каждого»

Хаби Алонсо: матч с «Атлетиком» – возможность для «Реала» прервать серию потерь.

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо считает матч с «Атлетиком » хорошей возможностью прервать серию неудач на выезде.

Мадридцы сыграют с «Атлетиком» в Бильбао в среду в рамках перенесенного 19-го тура Ла Лиги .

– Этот матч – классика Ла Лиги, здесь всегда прекрасная атмосфера. Мы должны быть энергичными и сосредоточенными.

Мы говорили о футболе, о единстве, о том, что нужно улучшить для большего постоянства. Это нас беспокоит. Мы хотим прервать серию потерь очков на выезде, и завтрашний матч – отличная возможность.

– Вас беспокоят разговоры об увольнении и трансферах?

– Я сосредоточен на завтрашнем дне, на подготовке команды. Впереди еще долгий путь, прошло чуть больше трети сезона, борьба очень плотная, и предстоит еще многое преодолеть. Многое может измениться. Нам трудно побеждать на выезде, но мы можем сделать это завтра.

– Ощущаете ли вы, что люди начинают сомневаться в вас?

– Мы находимся там, где находимся. Мы живем под давлением. Мы сосредоточены на том, что можем изменить.

– Завтра на кону будет ваша работа?

– Я еще раз говорил с президентом, он был в хорошем настроении.

– В какой футбол играет «Реал»?

– Мы стараемся делать все, что в наших силах. Были и не очень удачные матчи. И мы хотим исправить это.

Игроки понимают, чего мы хотим и как можно улучшить игру. Без организации это невозможно, и мы должны работать над этим. В прошлом матче мы прибавили во втором тайме, и именно поэтому у нас было больше моментов. Но все начинается с уверенности.

Предстоящая работа требует усилий от каждого. Сохранять энергию на уровне 100% непросто. Но мы должны сосредоточиться на том, чтобы быть более стабильными, на росте. Когда в команде все идет гладко, дела идут лучше, – сказал Алонсо.