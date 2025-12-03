«Боруссия» Дортмунд уступила «Байеру» (0:1) и вылетела из Кубка Германии

«Боруссия» уступила «Байеру» в Кубке Германии.

Дортмундская «Боруссия » дома проиграла «Байеру » (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 34-й минуте счет открыл форвард гостей Ибрагим Маза . Его гол стал победным.

«Боруссия » покидает турнир, «Байер» сыграет в четвертьфинале.

Статистика Кубка Германии