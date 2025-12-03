Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд уступила «Байеру» (0:1) и вылетела из Кубка Германии
«Боруссия» уступила «Байеру» в Кубке Германии.
Дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Байеру» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Германии.
Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 34-й минуте счет открыл форвард гостей Ибрагим Маза. Его гол стал победным.
«Боруссия» покидает турнир, «Байер» сыграет в четвертьфинале.
Кубок Германии. 1/8 финала
2 декабря 20:00, Сигнал Идуна Парк
Завершен
0 - 1
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости