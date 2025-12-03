1

«Боруссия» Дортмунд уступила «Байеру» (0:1) и вылетела из Кубка Германии

«Боруссия» уступила «Байеру» в Кубке Германии.

Дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Байеру» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 34-й минуте счет открыл форвард гостей Ибрагим Маза. Его гол стал победным.

«Боруссия» покидает турнир, «Байер» сыграет в четвертьфинале.

Кубок Германии. 1/8 финала
2 декабря 20:00, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
0 - 1
Байер
Матч окончен
90’
+3’
Хофманн   Баде
Джан
90’
87’
Тилльман
Свенссон   Бенсебайни
86’
83’
Поку   Телла
75’
Андрих
Нмеча   Гросс
74’
Беллингем
71’
Антон
68’
Фабиу Силва   Брандт
67’
Чуквуэмека   Байер
67’
Рюэрсон   Гирасси
67’
61’
Кофан   Шик
61’
Терье   Тилльман
2тайм
Перерыв
34’
  Маза
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Чуквуэмека, Фабиу Силва, Адейеми
Запасные: Майер, Забитцер, Гирасси, Байер, Ян Коуто, Бенсебайни, Гросс, Ансельмино, Брандт
1тайм
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Андрих, Куанса, Поку, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Хофманн, Кофан
Запасные: Белосьян, Тилльман, Баде, Бен-Сегир, Эчеверри, Шик, Сарко, Телла, Ломб
Подробнее

Статистика Кубка Германии

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33494 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoКубок Германии
logoИбрагим Маза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
52 минуты назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Ко всем новостям
Последние новости
Глушенков перед «Акроном»: «Зенит» настроен запредельно. В прошлом сезоне смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на очковый багаж»
1 минуту назад
Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»
15 минут назад
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
30 минут назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
сегодня, 06:49
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39