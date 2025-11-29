У «Баварии» 11 побед и ничья в 12 турах Бундеслиги. Команда Компани лидирует с 8-очковым отрывом
«Бавария» не проиграла ни разу за 12 туров Бундеслиги.
«Бавария» потеряла очки только в одном матче Бундеслиги.
Сегодня команда Венсана Компани одолела «Санкт-Паули» (3:1) в 12-м туре.
У мюнхенцев одиннадцать побед и одна ничья в текущем чемпионате. Они набрали 34 очка и лидируют с 8-очковым отрывом от ближайших преследователей.
С учетом остальных турниров у «Баварии» в этом сезоне 18 побед, ничья и поражение. 3 декабря она встретится с «Унионом» в Кубке Германии.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
