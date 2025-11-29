  • Спортс
У «Баварии» 11 побед и ничья в 12 турах Бундеслиги. Команда Компани лидирует с 8-очковым отрывом

«Бавария» не проиграла ни разу за 12 туров Бундеслиги.

«Бавария» потеряла очки только в одном матче Бундеслиги.

Сегодня команда Венсана Компани одолела «Санкт-Паули» (3:1) в 12-м туре.

У мюнхенцев одиннадцать побед и одна ничья в текущем чемпионате. Они набрали 34 очка и лидируют с 8-очковым отрывом от ближайших преследователей.

С учетом остальных турниров у «Баварии» в этом сезоне 18 побед, ничья и поражение. 3 декабря она встретится с «Унионом» в Кубке Германии.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
