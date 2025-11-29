  • Спортс
  «Бавария» провела церемонию в честь Комана. Перешедшему в «Аль-Наср» хавбеку подарили коллаж с надписью «Спасибо за 10 лет, Кинг!»
«Бавария» провела церемонию в честь Комана. Перешедшему в «Аль-Наср» хавбеку подарили коллаж с надписью «Спасибо за 10 лет, Кинг!»

«Бавария» провела церемонию в честь Кингсли Комана.

«Бавария» отметила заслуги Кингсли Комана перед командой. Торжественная церемония состоялась в рамках матча с «Санкт-Паули» (0:1, первый тайм) в Бундеслиге.

Перед игрой руководители клуба вручили бывшему полузащитнику коллаж его памятных моментов, оформленный в раму с надписью: «Спасибо за 10 лет, Кинг!»

Француз выступал за мюнхенский клуб с 2015 года. Минувшим летом он перешел в саудовский «Аль-Наср».

На счету футболиста девять чемпионских титулов Бундеслиги, три победы в Кубке Германии, шесть побед в Суперкубке, одна победа в Суперкубке УЕФА, титул клубного чемпионата мира и трофей Лиги чемпионов в 2020 году.

Изображение: x.com/iMiaSanMia

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Баварии»
