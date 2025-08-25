Мактоминей звонил Хейлунду и убеждал перейти в «Наполи». «МЮ» хочет 5 млн евро за аренду форварда, сумма выкупа – 40 млн (Corriere dello Sport)

Скотт Мактоминей убеждал Расмуса Хейлунда перейти в «Наполи».

Ранее стало известно , что неаполитанцы близки к аренде форварда у «МЮ» с правом выкупа, которое может стать обязательством при определенных условиях.

По информации Corriere dello Sport, Мактоминей , перешедший в «Наполи » из «Манчестер Юнайтед » прошлым летом, звонил Хейлунду, чтобы убедить его согласиться на трансфер. Разговор с бывшим партнером по «МЮ» может оказать решающее влияние на датчанина.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» оценивает аренду Хейлунда в 5 миллионов евро, сумма выкупа может составить 40 млн евро.