Мактоминей звонил Хейлунду и убеждал перейти в «Наполи». «МЮ» хочет 5 млн евро за аренду форварда, сумма выкупа – 40 млн (Corriere dello Sport)
Скотт Мактоминей убеждал Расмуса Хейлунда перейти в «Наполи».
Ранее стало известно, что неаполитанцы близки к аренде форварда у «МЮ» с правом выкупа, которое может стать обязательством при определенных условиях.
По информации Corriere dello Sport, Мактоминей, перешедший в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, звонил Хейлунду, чтобы убедить его согласиться на трансфер. Разговор с бывшим партнером по «МЮ» может оказать решающее влияние на датчанина.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» оценивает аренду Хейлунда в 5 миллионов евро, сумма выкупа может составить 40 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
