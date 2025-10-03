Евгений Ловчев: «А что Карпин вообще сделал как тренер? Его «Ростов» занимал 11-е место, и вдруг мы заговорили, что это большой специалист»
Евгений Ловчев призвал не спешить с выводами насчет «Динамо».
«Надо дать время. Но вопрос в другом: а что Карпин вообще сделал как тренер? Его «Ростов» занимал 11-е место, и вдруг мы заговорили, что это большой специалист. А теперь он в «Динамо».
Покупают Глебова, Осипенко – и все кричат: «Усиление!» Но это же игроки из команды с 11-го места. Это не Роналду и не Месси. Дайте им время, чтоб показать себя», – сказал бывший защитник московского клуба.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости