  Феликс признан игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5+1 в 4 матчах за «Аль-Наср» в лиге
Феликс признан игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5+1 в 4 матчах за «Аль-Наср» в лиге

Жоау Феликс признан футболистом месяца в Саудовской Аравии.

Полузащитник, выступающий за «Аль-Наср» с лета этого года, был выбран лучшим игроком сентября. Учитывался также первый тур, прошедший в конце августа.

В четырех матчах в чемпионате португалец забил 5 голов и отдал результативную передачу. Подробно со статистикой Феликса можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер лиги Саудовской Аравии
