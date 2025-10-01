Феликс признан игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5+1 в 4 матчах за «Аль-Наср» в лиге
Жоау Феликс признан футболистом месяца в Саудовской Аравии.
Полузащитник, выступающий за «Аль-Наср» с лета этого года, был выбран лучшим игроком сентября. Учитывался также первый тур, прошедший в конце августа.
В четырех матчах в чемпионате португалец забил 5 голов и отдал результативную передачу. Подробно со статистикой Феликса можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер лиги Саудовской Аравии
