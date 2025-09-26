На «Маракане» пройдут матчи НФЛ. Лига подписала соглашение с властями Рио-де-Жанейро, с 2026-го город в течение 5 лет будет принимать по 3 игры регулярного сезона

«Маракана» примет матчи НФЛ с 2026 года.

В НФЛ официально объявили о соглашении, по которому в Рио-де-Жанейро с 2026 года в течение 5 лет пройдут минимум по три матча регулярного сезона.

Стадион «Маракана » впервые примет официальный матч по американскому футболу уже в следующем году – это часть стратегии лиги по продвижению спорта в новые регионы мира.

«После успеха игр в Сан-Паулу мы не могли быть более воодушевлены возможностью сыграть в одном из самых культовых городов мира – Рио-де-Жанейро.

Мы с нетерпением ждем сотрудничества с властями города и штата на легендарной «Маракане», чтобы укрепить наши связи с десятками миллионов фанатов в Бразилии и по всей Южной Америке», – сказал комиссионер НФЛ Роджер Гуделл.

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс назвал сделку исторической.

«Партнерство НФЛ с Рио – это идеальный союз. Включение матчей лиги в официальный календарь города станет эпохальным событием. Я жду с нетерпением, когда американский футбол выйдет на поле самого культового футбольного стадиона в мире», – сказал Паэс. .

В истории НФЛ за пределами США уже сыграно 56 матчей регулярного сезона. Лондон, Франкфурт, Мюнхен, Мехико, Сан-Паулу и Торонто принимали матчи лиги. В рамках международной программы 2025 года игры пройдут также в Дублине, Берлине и Мадриде, а с 2026-го география расширится до Австралии.

Отметим, что в Бразилии ранее уже прошли две официальные игры НФЛ – в Сан-Паулу.