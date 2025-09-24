«Астон Вилла» выиграет ЛЕ с вероятностью 23,3%. Шансы «Ромы» – 13%, «Ноттингема» – 10,2%, «Лилля» – 8,1%, «Лиона» – 6,7% (Opta)
«Астон Вилла» – главный фаворит Лиги Европы, показал суперкомпьютер.
Сегодня стартует общий этап нового розыгрыша Лиги Европы. Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций сезона, и в 23,3% случаев победителем становился клуб из Бирмингема.
Топ-10 главных претендентов на победу в турнире выглядит так:
1. «Астон Вилла» – 23,3%;
2. «Рома» – 13%;
3. «Ноттингем Форест» – 10,2%;
4. «Лилль» – 8,1%;
5. «Лион» – 6,7%;
6. «Болонья» – 5,7%;
7. «Порту» – 5,3%;
8. «Фейеноорд» – 5,1%;
9. «Штутгарт» – 3,2%;
10. «Бетис» – 3,1%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
