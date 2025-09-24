«Астон Вилла» выиграет ЛЕ с вероятностью 23,3%. Шансы «Ромы» – 13%, «Ноттингема» – 10,2%, «Лилля» – 8,1%, «Лиона» – 6,7% (Opta)

«Астон Вилла» – главный фаворит Лиги Европы, показал суперкомпьютер.

Сегодня стартует общий этап нового розыгрыша Лиги Европы . Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций сезона, и в 23,3% случаев победителем становился клуб из Бирмингема.

Топ-10 главных претендентов на победу в турнире выглядит так:

1. «Астон Вилла » – 23,3%;

2. «Рома » – 13%;

3. «Ноттингем Форест» – 10,2%;

4. «Лилль » – 8,1%;

5. «Лион » – 6,7%;

6. «Болонья» – 5,7%;

7. «Порту» – 5,3%;

8. «Фейеноорд» – 5,1%;

9. «Штутгарт» – 3,2%;

10. «Бетис» – 3,1%.

