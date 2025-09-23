Игроки «Реала» и «Леванте» вышли в футболках с фамилиями на языке жестов в честь Международного дня жестовых языков
Игроки «Реала» и «Леванте» вышли на матч в специальных футболках.
Мадридцы встречаются с валенсийцами в 6-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм).
Сегодня отмечается Международный день жестовых языков. По такому случаю фамилии игроков на предыгровых футболках были нанесены в виде жестов.
Изображение: t.me/Match_TV/109894
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
