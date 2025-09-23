Игроки «Реала» и «Леванте» вышли в футболках с фамилиями на языке жестов в честь Международного дня жестовых языков

Игроки «Реала» и «Леванте» вышли на матч в специальных футболках.

Мадридцы встречаются с валенсийцами в 6-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм).

Сегодня отмечается Международный день жестовых языков. По такому случаю фамилии игроков на предыгровых футболках были нанесены в виде жестов.

Изображение: t.me/Match_TV/109894