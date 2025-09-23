  • Спортс
  Антон Фетисов заявил, что бренд РПЛ сильнее, чем КХЛ: «Убедительное доказательство – стоимость спонсорских контрактов и медиаправ. Узнаваемость РПЛ выше, чем у других российских лиг»
Антон Фетисов заявил, что бренд РПЛ сильнее, чем КХЛ: «Убедительное доказательство – стоимость спонсорских контрактов и медиаправ. Узнаваемость РПЛ выше, чем у других российских лиг»

Антон Фетисов заявил, что бренд российской футбольной лиги сильнее, чем хоккейной.

Алаев просил, чтобы РПЛ перестала быть просто организацией, которая проводит соревнование, а стала контентмейкером и премиальным спортивным российским брендом.

– Стала?

– Недавний индекс «Кинопоиска» говорит, что узнаваемость РПЛ выше, чем у других российских лиг и соревнований. Исследование Медиаскопа говорит, что чемпионат России по футболу – самое охватное спортивное событие в стране. 

– Чем бренд РПЛ сильнее, чем КХЛ?

– Об этом говорят рейтинги и контракты с партнерами. Убедительное доказательство – стоимость спонсорских контрактов и медиаправ. Это цифровая дата, позволяющая быть хоть сколько-нибудь объективным. Посещаемость в РПЛ растет. Не забывай: в футболе есть Fan ID, а в хоккее – нет. 

– В росте посещаемости есть заслуга лиги?

– Да, потому что в рамках контракта с Winline (генеральный партнер РПЛ – Спортс’’) мы проводили большую совместную работу по предматчевым шоу. В рамках матча тура мы обсуждали креативы и сценарии, помогали согласованиями и решали спорные вопросы с клубами и «Матч ТВ».  

– На сколько вырос телеграм-канал лиги за время вашей работы?

– За три года вырос в десять раз. Да, отсечка, при которой мы пришли, была низкой, 14-17 тысяч подписчиков, ну и что? Почему не сравнить? 

Если бы перед нами поставили задачу, например, обогнать КХЛ, мы бы с радостью за нее взялись. Хотя это кажется малореальным: наибольшую активность приносят игровые дни, а в КХЛ их гораздо больше, чем в РПЛ. 

– У «Матч Премьера» на 100 тысяч подписчиков больше, чем у КХЛ, хотя на «Матч Премьере» нет хоккея и матчей почти каждый день.

– Это как раз и говорит о том, что футбол – самый популярный вид спорта в России. 

При этом мне симпатичен тон телеграм-канала «Матч Премьера»: с юмором, но очень информативно. 

– Если вам не ставили задачу обогнать КХЛ, почему вы сами не поставили ее перед собой?

– Потому что было важно сделать качественные продукты из своих ресурсов, – сказал бывший директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ в интервью Спортсу’’.

«Большая часть работы c Заремой перечеркнута созданием телеграм-канала». Интервью Антона Фетисова о медиа «Спартака» и РПЛ

Источник: Спортс’’
Антон Фетисов
