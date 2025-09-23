Лапорта о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «В спорте нужно уметь проигрывать. Из уважения к номинантам и организаторам мы посещаем церемонии»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча».
«Мадрид» пропустил церемонию в Париже, как и год назад, когда стало известно в день вручения «Золотого мяча», что он достанется не Винисиусу Жуниору. В этом году награду получил Усман Дембеле из «ПСЖ».
– Что вы думаете о позиции «Реала»?
– Пусть делают, что хотят. Мы заботимся о «Барселоне». Из уважения к номинантам на приз и организаторам мы будем посещать церемонии.
Это то, как мы понимаем спорт. Можно выиграть, можно проиграть. Нужно уметь проигрывать. Нам везет, что мы много выигрываем и мало проигрываем, – заявил президент «Барсы» Лапорта в эфире Catalunya Radio.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
