  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «В спорте нужно уметь проигрывать. Из уважения к номинантам и организаторам мы посещаем церемонии»
54

Лапорта о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «В спорте нужно уметь проигрывать. Из уважения к номинантам и организаторам мы посещаем церемонии»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча».

«Мадрид» пропустил церемонию в Париже, как и год назад, когда стало известно в день вручения «Золотого мяча», что он достанется не Винисиусу Жуниору. В этом году награду получил Усман Дембеле из «ПСЖ».

– Что вы думаете о позиции «Реала»?

– Пусть делают, что хотят. Мы заботимся о «Барселоне». Из уважения к номинантам на приз и организаторам мы будем посещать церемонии.

Это то, как мы понимаем спорт. Можно выиграть, можно проиграть. Нужно уметь проигрывать. Нам везет, что мы много выигрываем и мало проигрываем, – заявил президент «Барсы» Лапорта в эфире Catalunya Radio.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?50270 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
logoЗолотой мяч
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Золотой мяч»-2025. Дембеле стал лучшим футболистом мира, Ямаль выиграл трофей Копа, Луиса Энрике признали лучшим тренером, Доннарумму – лучшим вратарем, «ПСЖ» – лучшим клубом
936вчера, 20:52
16-е место Винисиуса – самое низкое в борьбе за «Золотой мяч» за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м
61вчера, 16:51
Винисиус – 16-й в голосовании «Золотого мяча», Левандовски – 17-й, Мактоминей – 18-й, Невеш – 19-й, Лаутаро – 20-й
61вчера, 16:49
Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал». У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ (The Athletic)
77вчера, 12:22
«Реал» пропустит «Золотой мяч». Клуб продолжает бойкотировать церемонию после невручения приза Винисиусу в 2024-м
125вчера, 10:56
Главные новости
Посол Аргентины в России поставил Месси выше Марадоны: «Лео был Марадоной каждые три дня. Он играет на одном уровне 20 лет, а карьера Диего была довольно короткой»
1115 минут назад
Кубок Италии. «Милан» примет «Лечче», «Удинезе» против «Палермо», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду
136 минут назадLive
Антон Фетисов заявил, что бренд РПЛ сильнее, чем КХЛ: «Убедительное доказательство – стоимость спонсорских контрактов и медиаправ. Узнаваемость РПЛ выше, чем у других российских лиг»
739 минут назад
8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории»
6353 минуты назад
Мостовой про обновление штаба Семака в «Зените»: «Меня берите, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей»
559 минут назадВидео
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Линкольн Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «Саутгемптона»
22сегодня, 14:30
Вчера Роналдиньо вручал «Золотой мяч», а сегодня возглавил новую лигу в «Невидимке». Сможете угадать 30 легенд?
сегодня, 14:00Телеграм
Зарема об экс-директоре «Спартака» Фетисове: «Классический приспособленец и предатель по сути, любого сдаст в личных интересах. Жаль, что ему не хватило личностных качеств, чтобы стать топом»
16сегодня, 13:54
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Урал» победил ПСК Динская, «БроукБойз» против «Сокола», «Ротор» сыграет с «Велесом» в среду, «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
23сегодня, 13:53Live
Мостовой про «Золотой мяч»: «Салах, Рафинья и Дембеле – мой топ-3. Ямаль провел фантастический сезон, но он слишком молодой. Победа в ЛЧ перевесила для Усмана»
4сегодня, 13:51
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Джиддой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Вахдой»
33 минуты назадLive
РФС выпустил вторую серию фильма «Здесь есть футбол»
8 минут назад
Барко о «Спартаке»: «После одного сезона понял, что это самый большой и народный клуб России. Рад, что оказался здесь»
210 минут назад
Сафонов о 0:1 с «Марселем»: «Игра скатилась в выяснение отношений – сплошные паузы, срывы атак и стыки. «ПСЖ» мог добиться результата, если бы матч оставался именно футбольным»
218 минут назад
Головин может вернуться на поле после октябрьской паузы, сообщили в «Монако». У него травма сухожилия
227 минут назад
Защитник «Пари НН» Карич о матчах со «Спартаком»: «Главное – не бояться громкого имени. Там такие же люди из плоти и крови»
329 минут назад
Семин о 12-м месте Хвичи и «Золотом мяче»: «По титулам он был номером один. Дембеле тоже играл ярко, весело, прекрасно и заслужил»
45 минут назад
Аленичев о сыне в Португалии: «Поскольку он иностранец, играет мало. Ему будет тяжело добиться таких успехов, каких добился я»
2сегодня, 14:38
Юран о работе в «Серик Беледиеспор»: «Вообще не могу понять, при чем тут Садыгов, я здесь его не видел. Зарплату и премию платят вовремя, у меня карт-бланш»
11сегодня, 14:32
Валерий Газзаев: «Надеемся, что к 2026 году изоляция будет снята. Уже пять-шесть стран за наше возвращение, остальные сомневаются»
4сегодня, 14:27