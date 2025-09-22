Чемпион мира-1994 Алдаир: «Пробовал русскую водку – она хорошая, но в Бразилии лучше. В баню пока не ходил, надо заглянуть»
Алдаир заявил, что водка в Бразилии лучше, чем в России.
Бразильский защитник становился чемпионом мира в 1994 году, а также был чемпионом Италии в составе «Ромы».
«Водку русскую, конечно, пробовал. Она очень хорошая и качественная, но в Бразилии – лучше. А вот в баню пока не ходил, но надо как-нибудь заглянуть», – сказал Алдаир.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
