Чемпион мира-1994 Алдаир: «Пробовал русскую водку – она хорошая, но в Бразилии лучше. В баню пока не ходил, надо заглянуть»

Алдаир заявил, что водка в Бразилии лучше, чем в России.

Бразильский защитник становился чемпионом мира в 1994 году, а также был чемпионом Италии в составе «Ромы ».

«Водку русскую, конечно, пробовал. Она очень хорошая и качественная, но в Бразилии – лучше. А вот в баню пока не ходил, но надо как-нибудь заглянуть», – сказал Алдаир .

