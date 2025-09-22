Семак о поздней замене Соболева в игре с «Краснодаром»: «У «Зенита» нет нападающего с российским паспортом. Нужна была двойная замена, или же выпускать игрока в другую позицию»

Сергей Семак объяснил, почему заменил Александра Соболева на 78-й минуте.

Тренер «Зенита » высказался после победы над «Краснодаром » (2:0) в РПЛ .

— Казалось, что Соболеву очень нужна была замена уже во втором тайме, когда он не успевал где-то добегать. Почему так долго не выпускали новых игроков и, в частности, не меняли центрального нападающего?

— Для того чтобы поменять центрального нападающего, нужно было по позиции кого-то менять. Среди позиций игроков, которые у нас есть с российским паспортом, нет нападающего. Поэтому для того чтобы поменять Сашу, нам нужна была двойная замена, или же выпускать игрока в другую позицию.

По игре тот же Луис Энрике сегодня хорошо действовал с левой стороны, поэтому его куда-то передвигать — это только в случае форс-мажора. Острота отсюда пришла. И когда уже действительно Саше тяжело было, наверное, мы тогда уже сделали те перестановки, которые есть.

У нас в атаке играл Глушенков, что, в принципе, тоже принесло плоды в завершении, потому что появилось пространство, куда можно бежать. И, в принципе, и один, и второй мячи пришли именно тогда, когда у нас появилось пространство, – сказал Семак .