Тренер «Ренна» Бейе о «Золотом мяче»: «Дембеле – очевидный выбор, он поражает своей статистикой. Я был бы рад за Хакими, ведь он защитник»

Тренер «Ренна» высказался о «Золотом мяче» и Усмане Дембеле.

Приз лучшему игроку сезона от France Football будет вручен 22 сентября в Париже.

«Думаю, у них был такой замечательный сезон, что мы не удивились бы, если бы это был кто-то из игроков «ПСЖ ». Например, Дембеле или Хакими.

Но, честно говоря, сезон Усмана Дембеле просто поражает своей статистикой», – сказал Хабиб Бейе .

47-летний специалист также вспомнил о команде «Ренна », за которую Дембеле играл с 2010 по 2015 год.

«Он воплощал коллективную мощь этой команды своим прессингом. Этот взгляд… Я видел, что он был готов сломать все на своем пути, показать, что он неудержим. И для клуба, где он тренировался, и для нашей академии это был бы фантастический показатель.

В любом случае, для него это была бы великолепная награда, заслуженная с учетом его сезона, поэтому я говорю о Дембеле.

Но я также был бы очень рад, если бы это был Хакими , ведь он защитник, и это также стало бы признанием для менее известного игрока. Но Дембеле выделяется как очевидный выбор», – отметил главный тренер «Ренна» Бейе.