Мюллер сделал хет-трик за «Ванкувер» в день своего 36-летия. У него 4 гола в 3 матчах
Томас Мюллер сделал хет-трик за «Ванкувер».
Хавбек забил три гола «Филадельфии» (7:0) в матче регулярного чемпионата МЛС. Матч проходил 13 сентября, в этот день Мюллер отмечал 36-летие.
Томас забил три гола в одном матче впервые с 2018 года.
Экс-игрок «Баварии» перешел в «Ванкувер» в начале августа свободным агентом. У него 4 гола в 3 матчах за новый клуб.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости