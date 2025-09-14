Мюллер сделал хет-трик за «Ванкувер» в день своего 36-летия. У него 4 гола в 3 матчах

Томас Мюллер сделал хет-трик за «Ванкувер».

Хавбек забил три гола «Филадельфии» (7:0) в матче регулярного чемпионата МЛС . Матч проходил 13 сентября, в этот день Мюллер отмечал 36-летие.

Томас забил три гола в одном матче впервые с 2018 года.

Экс-игрок «Баварии» перешел в «Ванкувер » в начале августа свободным агентом. У него 4 гола в 3 матчах за новый клуб.