«Батраков – лучший игрок РПЛ. Восемь мячей не каждый нападающий забьет». Гришин о хавбеке «Локо»
Александр Гришин назвал Алексея Батракова лучшим игроком чемпионата России.
Полузащитник «Локомотива» забил гол в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).
«Батраков находится там, где нужно это делать. Это называется голевым чутьем. Есть два нападающих. Это не каждому дано. Он забивает из разных позиций.
Батраков сейчас лучший игрок в чемпионате России. У него восемь мячей уже — столько не каждый нападающий забьет», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
