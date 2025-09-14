«Батраков – лучший игрок РПЛ. Восемь мячей не каждый нападающий забьет». Гришин о хавбеке «Локо»

Александр Гришин назвал Алексея Батракова лучшим игроком чемпионата России.

Полузащитник «Локомотива » забил гол в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Батраков находится там, где нужно это делать. Это называется голевым чутьем. Есть два нападающих. Это не каждому дано. Он забивает из разных позиций.

Батраков сейчас лучший игрок в чемпионате России. У него восемь мячей уже — столько не каждый нападающий забьет», — сказал бывший футболист ЦСКА.