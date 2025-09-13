  • Спортс
  • «Локомотив» сыграл вничью в 4 турах Мир РПЛ подряд. Последняя победа – больше месяца назад
«Локомотив» сыграл вничью в 4 турах Мир РПЛ подряд. Последняя победа – больше месяца назад

«Локомотив» продлил серию без побед в Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова разделила очки с «Ахматом» (1:1) в 8-м туре. Ранее она сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2), «Ростовом» (3:3) и «Балтикой» (1:1).

Железнодорожники еще не проигрывали в текущем чемпионате (до этого были 4 победы подряд на старте сезона), но и победить не могут уже четыре тура – больше месяца. 20 сентября они встретятся в Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов
logoАхмат
