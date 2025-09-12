Радимов о ЦСКА: «Яркий, быстрый интересный футбол с такими молодыми игроками. Еще воспитанников много – прям влюбляют в себя болельщиков»
Владислав Радимов заявил, что ЦСКА влюбляет в себя болельщиков.
Бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России отдал голос за тренера армейцев Фабио Челестини как лучшего в Мир РПЛ в июле и августе.
«ЦСКА играет в такой яркий, быстрый, интересный футбол с такими молодыми футболистами.
Еще своих воспитанников много – прям влюбляют в себя болельщиков», – сказал Радимов.
Челестини признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ. Талалаев победил в голосовании комментаторов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Мир РПЛ
