Экс-хавбек «Локо» Педриньо пинал ворота и пытался разбить камеры у дома матери своих детей. Бразилец в 2023-м угрожал девушке убийством

Экс-футболист «Локомотива» попал в еще одну неприятную историю.

Бывший полузащитник московского клуба Педриньо Перейра угрожал своей бывшей девушке Аманде Нуньес и ее семье, пишет Globo.

Инцидент произошел ранним утром 3 сентября. На видео с камер видеонаблюдения видно, как 25-летний футболист кричит и пинает ворота возле дома девушки. В какой-то момент он полез к камерам и стал пытаться разбить их камнем.

На место происшествия была вызвана военная полиция. Сотрудники органов правопорядка уладили ситуацию, но не стали сразу же составлять отчет.

«После того, как в этот четверг были опубликованы кадры, на которых я пинаю ворота, снимаю и ломаю камеры видеонаблюдения в доме семьи матери моих детей, я хотел бы публично заявить, что признаю свою неудачу как мужчина и отец.

Я беру на себя ответственность за свою ошибку. Спустя несколько часов после инцидента я сожалею о случившемся и хотел бы публично извиниться. Я понимаю, что должен извлечь из этого урок, и я это сделаю. Теперь проблема будет решена внутри семьи», – заявил Педриньо.

Напомним, в 2023 году Аманда Нуньес обвиняла бразильца в домашнем насилии, угрозах убийством и нанесении травм. На фоне этого «Сан-Паулу», арендовавший игрока у «Локомотива », расторг с ним контракт.

Педриньо принадлежал «Локомотиву» с 2022 года. Контракт с футболистом был расторгнут этим летом. Педриньо забил за «Локо» 4 гола в 9 матчах – все в кубковой игре против «Химок» (5:0) в сентябре 2022-го.

Игрок остается без команды, до мая он играл за «Куябу» во втором бразильском дивизионе. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Изображение: скриншот записи с камеры видеонаблюдения