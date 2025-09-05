Глава ФИФА Инфантино: «Расизм и дискриминация – это не просто неправильно, это преступления. Все случаи должны быть строго наказуемы как в футболе, так и в обществе»

Глава ФИФА прокомментировал создание Совета игроков по борьбе с расизмом.

«Давайте говорить прямо: расизм и дискриминация – это не просто неправильно, это преступления.

Все случаи расизма, будь то на стадионах или в интернете, должны быть строго наказуемы как в футболе, так и в обществе», – сказал Джанни Инфантино .

В Совет игроков ФИФА по борьбе с расизмом вошли Дрогба, Веа, Сорин, Сильвестр, Адебайор. Они будут консультировать по антирасистским инициативам