Глава ФИФА Инфантино: «Расизм и дискриминация – это не просто неправильно, это преступления. Все случаи должны быть строго наказуемы как в футболе, так и в обществе»
Глава ФИФА прокомментировал создание Совета игроков по борьбе с расизмом.
«Давайте говорить прямо: расизм и дискриминация – это не просто неправильно, это преступления.
Все случаи расизма, будь то на стадионах или в интернете, должны быть строго наказуемы как в футболе, так и в обществе», – сказал Джанни Инфантино.
В Совет игроков ФИФА по борьбе с расизмом вошли Дрогба, Веа, Сорин, Сильвестр, Адебайор. Они будут консультировать по антирасистским инициативам
Нули России с Иорданией – как вам?21227 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
