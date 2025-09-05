Евсеев возглавил «Черноморец», клуб идет на последнем месте в Первой лиге. Контракт – до конца сезона
Вадим Евсеев стал главным тренером «Черноморца».
49-летний специалист подписал контракт с новороссийским клубом до конца сезона.
«В тренерский штаб Вадима Валентиновича вошли помощник главного тренера Ильшат Файзуллин и тренер по физической подготовке Иван Штефко. Эдуард Саркисов и Андрей Чичкин продолжат работу в тренерском штабе нашего клуба.
Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в команде. Желаем достижения намеченных целей!» – говорится в заявлении «Черноморца».
После восьми туров «Черноморец» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги с 3 набранными очками.
Евсеев ранее тренировал «Текстильщик», «Амкар», хабаровский СКА, «Уфу», «Шинник», «Факел», «Кубань» и «Ленинградец».
Изображение: t.me/fcchernomorets_nvrsk/20837
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Черноморца»
