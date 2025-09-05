Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Когда‑нибудь станем чемпионами – только не надо дергаться»
Андрей Костин высказался касательно амбиций «Динамо».
«Динамо» под руководством Валерия Карпина набрало 8 очков в 7 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.
– Учитывая бюджет «Динамо», нового тренера и значительное усиление, будет ли трагедией, если команда не станет чемпионом в этом сезоне?
– Какая трагедия? Мы уже 50 лет не были чемпионами. Трагедии не будет. Но любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата.
Когда‑нибудь станем чемпионами – только не надо дергаться, – сказал глава ВТБ Андрей Костин.
Нули России с Иорданией – как вам?16077 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости