Зайнутдинов не поедет в сборную Казахстана из-за травмы. Хавбек будет восстанавливаться в «Динамо»

Бахтиер Зайнутдинов не сыграет за Казахстан из-за восстановления после травмы.

Полузащитник «Динамо» получил повреждение в середине августа в матче Мир РПЛ против ЦСКА (1:3).

«Бахтиер Зайнутдинов продолжает восстановление от травмы, полученной в игре с ЦСКА, в расположении «Динамо ».

Ближайшая неделя покажет, когда он сможет вернуться в общую группу и принимать участие в матчах», – сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Сборная Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года встретится с командами Уэльса (4 сентября) и Бельгии (7 сентября).