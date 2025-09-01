Зайнутдинов не поедет в сборную Казахстана из-за травмы. Хавбек будет восстанавливаться в «Динамо»
Бахтиер Зайнутдинов не сыграет за Казахстан из-за восстановления после травмы.
Полузащитник «Динамо» получил повреждение в середине августа в матче Мир РПЛ против ЦСКА (1:3).
«Бахтиер Зайнутдинов продолжает восстановление от травмы, полученной в игре с ЦСКА, в расположении «Динамо».
Ближайшая неделя покажет, когда он сможет вернуться в общую группу и принимать участие в матчах», – сообщили в пресс-службе бело-голубых.
Сборная Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года встретится с командами Уэльса (4 сентября) и Бельгии (7 сентября).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
