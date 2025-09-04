Пилипчук о 3-м месте «Балтики»: «Почему это должно удивлять? Набрали приличных игроков, тренер понимает и знает футбол. У нас привыкли, что только иностранцы могут работать почему-то»
После 7 туров калининградцы идут на 3-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 15 очков.
– Что-то или кто-то удивляет вас в РПЛ?
– Меня ничего не удивляет.
– Даже «Балтика» на третьем месте?
– А почему это должно удивлять?
– Команда только что зашла в Премьер-лигу.
– Ну и что? Они сделали достаточно качественные приобретения. У «Балтики» качественный тренер. Чему удивляться? У нас почему-то привыкли, что только иностранцы могут работать. Странно слышать, что иностранцы там и там – это хорошо. Но когда у них что-то не получается – ничего не говорят.
Поэтому я не считаю лидерство «Балтики» чем-то из ряда вон. Тренер – хороший специалист, понимающий и знающий футбол. Не первый год доказывает это. Набрали приличных игроков. Функционально команда готова хорошо. Поэтому и находятся там, где находятся. Но еще раз повторюсь: сезон длинный. В любом случае нас будут оценивать по окончании чемпионата, а не по первым семи турам, – сказал бывший тренер «Динамо» и «Спартака».