Слуцкий не общался с «Динамо»: «С Мэддисоном тоже, но если он так сказал... У каждого тренера есть цифры, за которые ты можешь сам уйти и за которые тебя могут убрать»

Леонид Слуцкий прокомментировал слова стримера о переходе в «Динамо».

– В какой момент Илья Мэддисон стал вашим агентом?

– Кто такой Илья Мэддисон? Я знаю такого футболиста.

– Известный блогер.

– А, я видел видео, где он оскорбляет Карпина .

– Он сказал, что у него есть достоверный источник в «Динамо». Источник говорит, что вы скоро можете прийти.

– Ну, если Мэддисон сказал…

– То есть вы не общались с «Динамо»?

– Нет. С Мэддисоном тоже.

– Когда у вас заканчивается контракт с «Шанхаем»?

– Этот и еще два года.

У тренеров нет сроков контрактов. Это ничего не значит. У каждого тренера есть цифры, за которые ты можешь сам уйти и за которые тебя могут убрать. У меня цифры есть. В любой момент они могут меня убрать и заплатить неустойку. В другую сторону это тоже работает, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» главный тренер «Шанхай Шэньхуа ».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.