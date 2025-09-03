Экс-вингер «Ювентуса» Пьяца перешел в «Твенте»
«Твенте» объявил о переходе вингера Марко Пьяцы свободным агентом.
Нидерландский клуб подписал с 30-летним хорватом 2-летний контракт.
Последним клубом Пьяцы было загребское «Динамо», которое он покинул минувшим летом. Также он известен по выступлениям за «Ювентус», «Фиорентину», «Дженоа» и «Торино».
Фото: x.com/fctwente
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт «Твенте» в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости