Тен Хаг об 1:2 с «Хоффенхаймом»: «Я разочарован. «Байеру» предстоит много работы, мы мало входили в финальную треть»

Эрик тен Хаг заявил, что у него еще много работы в «Байере».

Леверкузенский клуб в 1-м туре Бундеслиги потерпел поражение от «Хоффенхайма » на своем поле со счетом 1:2. Это был дебютный матч тен Хага во главе «Байера » в чемпионате Германии.

«Конечно, я разочарован. Игра прошла с небольшим количеством моментов, и «Хоффенхайм» оказался более эффективным.

Мы слишком редко входили в финальную треть поля. Нам предстоит много работы, что неудивительно», – сказал тен Хаг.