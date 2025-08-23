Тен Хаг об 1:2 с «Хоффенхаймом»: «Я разочарован. «Байеру» предстоит много работы, мы мало входили в финальную треть»
Эрик тен Хаг заявил, что у него еще много работы в «Байере».
Леверкузенский клуб в 1-м туре Бундеслиги потерпел поражение от «Хоффенхайма» на своем поле со счетом 1:2. Это был дебютный матч тен Хага во главе «Байера» в чемпионате Германии.
«Конечно, я разочарован. Игра прошла с небольшим количеством моментов, и «Хоффенхайм» оказался более эффективным.
Мы слишком редко входили в финальную треть поля. Нам предстоит много работы, что неудивительно», – сказал тен Хаг.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Fotmob
