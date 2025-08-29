Диаш о прошлом сезоне «Ман Сити»: «Мы заняли 3-е место, пожалуй, в самой сложной лиге мира. И отстали на 3 очка от «Арсенала», который якобы провел отличный сезон»
Рубен Диаш высказался о прошлом сезоне «Манчестер Сити».
В прошедшем сезоне горожане не выиграли ни одного титула и расположились на третьей позиции в АПЛ, набрав 71 балл в 38 матчах.
«Это было неприятно, но я чувствовал, что после стольких успехов такой момент наступит.
Ни одна команда не может побеждать вечно. Хотя это и есть наша общая цель. Тот факт, что мы выиграли четыре АПЛ подряд, – это нечто невероятное.
Тем не менее мы заняли третье место, пожалуй, в самой сложной лиге в мире. И отстали на три очка от «Арсенала», который якобы провел отличный сезон», – сказал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
